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| | Инсайдеры раскрыли дату старта продаж новых моделей iPhone

Инсайдеры раскрыли дату старта продаж новых моделей iPhone

Сегодня, 11:20

Три новые модели смартфонов iPhone поступят в продажу 21 сентября. Предварительный заказ можно оформить 14 сентября. Информацию об этом распространяют западные СМИ, ссылаясь на инсайдеров.

 

Компания-производитель Apple презентует новые гаджеты 12 сентября. Уже через два дня после этой даты появится возможность заказать мобильные устройства в удаленном режиме. Технологический гигант представит iPhone Xs c экраном размером 5,8 дюйма, iPhone Xs Plus с 6,5-дюймовым дисплеем и iPhone 9. Последний аппарат оснащен LCD-экраном и является самой дешевой версией из всех перечисленных. Цена iPhone 9 варьируется в пределах 700-800 долларов США. Эти новинки от Apple получили фронтальные камеры TueDepth с поддержкой Face ID и процессоры A12 ор «яблочного гиганта».

В сентябре выйдет полноценная версия ОС iOS 12. Отличительной чертой этой программы является наличие приложения Digital Health. Оно избавляет юзеров от зависимости к мобильным устройствам. Психологи уже неоднократно предупреждали, чрезмерная увлеченность смартфонами сравнима с алкоголизмом и наркоманией. Ученые проверяли деятельность мозга людей на специальной аппаратуре и заметили, у склонных днями гуглить информацию с помощью гаджетов в нейронной сети мыслительного органа появляются такие же изменения, как у наркоманов и пьяниц.


Домбровский Сергей
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