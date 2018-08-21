Наркобарыга прислал в Apple Store килограмм метамфетамина

Полиция оперативно нашла неудачливого преступника, но истинного адресата груза ещё предстоит узнать.

Вскрыв пришедшую посылку, сотрудники крупнейшего Apple Store надеялись увидеть в ней забракованные изделия, требующие замены. Однако содержимое посылки повергло их в шок. Служба доставки FedEx прислала по их адресу крупную партию кристаллического метамфетамина. Приехавшая полиция закрыла магазин на время разбирательства и изъяла килограмм опасного наркотика. Благодаря почтовой службе стал известен отправитель наркотического зелья и его по свежим следам задержали. Имя наркобарыги и истинная цель его отправления пока не сообщается.

Компания пока никак не комментирует случившееся. Кстати, это не впервые, когда Apple фигурирует в делах с наркотиками. Уже звучали обвинения в адрес руководства некоторых Apple Store, которые снабжают работников кокаином. А недавно контрабандист из Объединённых Арабских Эмиратов перевозил героин в коробках из-под iPhone.

Дмитрий Брокгауз