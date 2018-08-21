На рынке Индии в очередной раз серьезно подешевел Samsung Galaxy A6+

Ранее в этом году южнокорейский техногигант запустил смартфон среднего уровня на соответствующем рынке и за это время он пережил уже несколько упадков цены.

На данный момент Samsung A6+ стоит, по актуальному курсу, около 316 долларов США. Телефон теперь доступен для покупки по этой льготной ставке через Amazon India и Samsung Online Shop.

Телефон теперь доступен для покупки по этой льготной ставке через Amazon India и Samsung Online Shop. Облегченная версия Galaxy A6 32GB по-прежнему стоит 19 990 рупий (приблизительно 287 долларов США) и в цене не потеряла. По всей видимости, очередной раз потери цены для Galaxy A6+ связан с недостаточным уровнем популярности девайса.

Galaxy A6+ оснащен 6-дюймовым Super AMOLED дисплеем, который поддерживает разрешение Full HD+ с разрешением экрана 1080 x 2220 пикселей, а также имеет соотношение сторон 18:9.

Под «капотом» устройство оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 450 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Смартфон содержит 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, а также слот для карт microSD, который позволяет пользователям дополнительно расширять емкость для хранения данных.

Приложение камеры на телефоне предлагает такие функции, как эффект боке, а также возможность размытия заднего фона. Также имеется переменная функция самообучения, позволяющая регулировать освещенность во время съемки портретов.

Samsung Galaxy A6 + поставляется с предустановленной операционной системой Android 8.0 Oreo в фирменной оболочке Samsung Experience. Устройство также поддерживает мобильные платежи через Samsung Pay Mini.

Николай Офицеров