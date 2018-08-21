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| | Google обвиняют в слежении за пользователями

Google обвиняют в слежении за пользователями

Сегодня, 10:51

Житель Калифорнии заявил, что компания следит за местонахождением людей даже если они отключили функцию «история местоположения».

 

Калифорниец обвинил компанию Google в том, что она следит за пользователям. По мнению американца, это происходит даже при выключенной опции «история местоположения». Пользователь сильно тревожится, что компания через его гаджет шпионила за ним. По его словам, это происходило благодаря тому, что у него устройство работает на Android. Также калифорниец сообщил, что слежка продолжилась даже после того, как он начал пользоваться iPhone. Сейчас житель США намерен отсудить от компании компенсацию на нанесенный вред, но пока нет информации о сумме компенсации.

До этого информировалось, что пользователи подали жалобу в суд на то, что разработчики специально замедлили работу старых моделей iPhone. Компания-производитель призналась, что в действительности существует соответствующая программа, которая снижает работу гаджета при обновлении ПО.


Анна Котова
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