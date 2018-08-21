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| | Gmail на Android разрешил удалять отправленные сообщения

Gmail на Android разрешил удалять отправленные сообщения

Сегодня, 09:08

Многие сталкивались с проблемой, что сообщение уже ушло получателю, но возникает срочная необходимость внести поправки. Gmail ввёл новую функцию для пользователей Android, но удалять уже отправленное письмо следует очень быстро.

 Подобная функция была в версиях приложения для пользователей iOS, а вот на других платформах её ранее замечено не было. Однако специалисты Android Police обнаружили изменения в Gmail, позволяющие отменить отправку сообщения. Однако делать это следует очень быстро, так как спустя 10 секунд исправить его будет нельзя. При этом специалисты не уверены, внесены ли изменения в конкретной версии приложения Gmail на Android, или функция была добавлена на сами почтовые сервера.

После отправки сообщения пользователь увидит в нижней части экрана кнопку «Отменить», которая будет активна 10 секунд. После нажатия на неё сообщение будут доступно для редактирования, и можно будет внести корректировки. Данная функция доступна благодаря задержками между отправкой сообщений на серверах, что доказывается ограниченным временем для отмены.


Соломон Эспи
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