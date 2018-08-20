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| | Microsoft сделала России приятно новым обновлением Windows 10

Microsoft сделала России приятно новым обновлением Windows 10

Сегодня, 22:56

Операционная система обзаведётся встроенным российским сервисом.

 

Windows 10 используется миллионами людей по всему миру, в том числе в России. В компании заявили, что для жителей РФ готовят приятный подарок. Информацию об этом предоставило издание RobotReview.

Microsoft пойдет на взаимовыгодное сотрудничество. Разработчики хотят сменить встроенный музыкальный сервис Groove Music на «Яндекс.Музыку», так как до конца года приложение прекратит свое существование. Для остальных стран в Windows 10 внедрят Spotify. Если переговоры пройдут успешно, то жители России смогут увидеть встроенное ПО в конце 2018 года.

«Яндекс» и Microsoft давно сотрудничают между собой. В браузере Microsoft Edge для «десятки» внедрили поисковую систему «Яндекс».

Известно, что новая функция Windows 10 «убивает» компьютер. Автоматическое решение проблем отключает доступ к Wi-Fi, Bluetooth или запрещает работать дискретную видеокарту. В итоге приходится переустанавливать ПО или обращаться к специалистам.


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