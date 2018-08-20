Стыд России: Лиза Пескова тонко «троллит» Путина после зажигательных танцев в Австрии

Мнения

Стыд России: Лиза Пескова тонко «троллит» Путина после зажигательных танцев в Австрии

 Дочь главного чиновника России позволяет себе непозволительное. Высмеивать президента разрешено не

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

От Редактора

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

 За короткий период народные избранники из Зауралья, Смоленска и Череповца фигурировали в различных

Сюжеты:

Анна Седокова большим бюстом соблазнила итальянского певца Рамазотти «Украинский флаг на попе»: Светлана Лобода вызвала фурор в Сети провокационными штанами Ученые создали микроскопическую версию «Мона Лизы» при помощи миллионов бактерий Ученые разработали биоразлагаемую батарею для эффективного теста на ВИЧ На зависть Кейт Миддлтон: Свадебное платье Меган Маркл станет украшением королевской выставки Звезда телесериала «Универ. Новая общага» снова стала мамой «Позор»: Фанаты выяснили секрет «увеличения» груди Бузильды «Ты что, болеешь чем-то?»: Ведущую Машу Малиновскую фанаты заподозрили в анорексии «Повезло старому грузину»: Веру Брежневу фанаты снова сравнили с Ким Кардашьян Миллиардерша в гневе: Кайли Дженнер впервые прокомментировала слухи о расставании с возлюбленным «С голым торсом и соской во рту»: Стас Костюшкин празднует 47-летие Будто и не рожала: Юлия Ковальчук раскрыла секрет своего похудения после беременности
| | Товары Xiaomi и других известных производителей перестанут продавать в России

Товары Xiaomi и других известных производителей перестанут продавать в России

Сегодня, 22:46

Причиной этому выступает политика «ужесточения правил импорта». Она повлечет за собой повышенное налогообложение товаров, поступивших в РФ из-за рубежа.

 

Если российские чиновники примут предлагаемые меры, то стоимость продукции известных производителей смартфонов: Xiaomi, Huawei, ZTE, Motorola, Nokia и других брендов существенно возрастет. В итоге товары иностранных компаний просто перестанут продавать в РФ. Представители российских организаций обратились к премьеру Дмитрию Медведеву с требованием ужесточить правила импорта. Для начала бизнесмены предлагают запретить иностранные роутеры и модемы, но если им удастся убедить правительство в логичности данной меры, то следующим шагом станет ограничение продаж зарубежных смартфонов на территории РФ.

Таким образом, российские производители хотят избавиться от соперников. Однако выиграет ли от этого покупатель, остается под большим вопросом. Правила экономики гласят: «чем больше конкуренция, тем ниже цены и выше качество продукции». Ведь если нет достойных противников на рынке, можно повышать стоимость и не обращать внимание на претензии к сервису, раз у пользователя всё равно нет выбора.

Пока решается судьба продукции известных брендов, инсайдеры увидели смартфон Xiaomi Pocophone F1 на Geekbench. Это мобильное устройство оснащено ОЗУ объемом 6 ГБ и функционирует на базе ОС Android 8.1 Oreo.


Домбровский Сергей
Новости по теме
Xiaomi прекращает реализацию смартфонов по всему миру
Xiaomi прекращает реализацию смартфонов по всему миру

 Китайский производитель Xiaomi больше не собирается продавать смартфоны по всему миру. Компания покидает международный рынок мобильных устройств из-за своего…

AliExpress продает товары в России по бросовым ценам в честь 8-летия
AliExpress продает товары в России по бросовым ценам в честь 8-летия

Торговая площадка AliExpress предлагает скидки размером от 17% до 50% на все группы товаров. 30 марта завершается последний этап акции в честь 8-летия со дня…

AliExpress запустил масштабную распродажу смартфонов со скидками до 35%
AliExpress запустил масштабную распродажу смартфонов со скидками до 35%

 Треть своей рыночной стоимости потеряют смартфоны iPhone, Samsung, Xiaomi и многие другие. Доставку в Россию обеспечит не «Почта России», а частные курьерские…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости