Товары Xiaomi и других известных производителей перестанут продавать в России

Причиной этому выступает политика «ужесточения правил импорта». Она повлечет за собой повышенное налогообложение товаров, поступивших в РФ из-за рубежа.

Если российские чиновники примут предлагаемые меры, то стоимость продукции известных производителей смартфонов: Xiaomi, Huawei, ZTE, Motorola, Nokia и других брендов существенно возрастет. В итоге товары иностранных компаний просто перестанут продавать в РФ. Представители российских организаций обратились к премьеру Дмитрию Медведеву с требованием ужесточить правила импорта. Для начала бизнесмены предлагают запретить иностранные роутеры и модемы, но если им удастся убедить правительство в логичности данной меры, то следующим шагом станет ограничение продаж зарубежных смартфонов на территории РФ.

Таким образом, российские производители хотят избавиться от соперников. Однако выиграет ли от этого покупатель, остается под большим вопросом. Правила экономики гласят: «чем больше конкуренция, тем ниже цены и выше качество продукции». Ведь если нет достойных противников на рынке, можно повышать стоимость и не обращать внимание на претензии к сервису, раз у пользователя всё равно нет выбора.

Пока решается судьба продукции известных брендов, инсайдеры увидели смартфон Xiaomi Pocophone F1 на Geekbench. Это мобильное устройство оснащено ОЗУ объемом 6 ГБ и функционирует на базе ОС Android 8.1 Oreo.

Домбровский Сергей