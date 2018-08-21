Цена передового смартфона Xiaomi Mi 8 резко снизилась

В Китае передовой смартфон Xiaomi Mi 8 стал самым дешевых аппаратом на базе чипсета Snapdragon 845. Данный факт должен привлечь внимание к этому устройству множество пользователей.

Цена Xiaomi Mi 8 снизилась до 378 долларов США и теперь гаджет выглядит интереснее нежели его ближайший конкурент – Meizu 16. Технические эксперты прогнозируют повышение спроса на неожиданно подешевевший телефон. Снижение стоимости коснулось только стандартной версии Xiaomi Mi 8 с ОЗУ объемом 6 ГБ и встроенной памятью емкостью 64 ГБ. В скором времени флагманский аппарат должен подешеветь и на территории России. Некоторые юзеры сравнивают снижение цены с сокращением затрат на производство телефона.

Пока одни хвалят компанию Xiaomi за возможность приобрести передовой гаджет по невысокой цене, другие критикуют ее. Причиной недовольства пользователей выступают жесткие ограничения, введенные организацией относительно прошивки MIUI 10. Речь идет о функции anti-rollback. Ее основное целью является защита информации на смартфоне. Намерения благие, но их реализация оставляет желать лучшего. Загвоздка в том, что юзеры из-за этой функции вынуждены использовать исключительно последние обновления.

По причине данных ограничений снизились объемы покупок телефонов Xiaomi. Возможно именно поэтому китайский производитель принял «экстренные меры». Они выразились в снижении цены на Xiaomi Mi 8.

Домбровский Сергей