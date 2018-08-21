Стыд России: Лиза Пескова тонко «троллит» Путина после зажигательных танцев в Австрии

Мнения

Стыд России: Лиза Пескова тонко «троллит» Путина после зажигательных танцев в Австрии

 Дочь главного чиновника России позволяет себе непозволительное. Высмеивать президента разрешено не

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

От Редактора

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

 За короткий период народные избранники из Зауралья, Смоленска и Череповца фигурировали в различных

Сюжеты:

Ежедневное употребление молока сократит риск развития диабета и ожирения Анна Седокова большим бюстом соблазнила итальянского певца Рамазотти «Украинский флаг на попе»: Светлана Лобода вызвала фурор в Сети провокационными штанами Ученые создали микроскопическую версию «Мона Лизы» при помощи миллионов бактерий Ученые разработали биоразлагаемую батарею для эффективного теста на ВИЧ На зависть Кейт Миддлтон: Свадебное платье Меган Маркл станет украшением королевской выставки Звезда телесериала «Универ. Новая общага» снова стала мамой «Позор»: Фанаты выяснили секрет «увеличения» груди Бузильды «Ты что, болеешь чем-то?»: Ведущую Машу Малиновскую фанаты заподозрили в анорексии «Повезло старому грузину»: Веру Брежневу фанаты снова сравнили с Ким Кардашьян Миллиардерша в гневе: Кайли Дженнер впервые прокомментировала слухи о расставании с возлюбленным «С голым торсом и соской во рту»: Стас Костюшкин празднует 47-летие
| | Цена передового смартфона Xiaomi Mi 8 резко снизилась

Цена передового смартфона Xiaomi Mi 8 резко снизилась

Сегодня, 06:40

В Китае передовой смартфон Xiaomi Mi 8 стал самым дешевых аппаратом на базе чипсета Snapdragon 845. Данный факт должен привлечь внимание к этому устройству множество пользователей.

 

Цена Xiaomi Mi 8 снизилась до 378 долларов США и теперь гаджет выглядит интереснее нежели его ближайший конкурент – Meizu 16. Технические эксперты прогнозируют повышение спроса на неожиданно подешевевший телефон. Снижение стоимости коснулось только стандартной версии Xiaomi Mi 8 с ОЗУ объемом 6 ГБ и встроенной памятью емкостью 64 ГБ. В скором времени флагманский аппарат должен подешеветь и на территории России. Некоторые юзеры сравнивают снижение цены с сокращением затрат на производство телефона.

Пока одни хвалят компанию Xiaomi за возможность приобрести передовой гаджет по невысокой цене, другие критикуют ее. Причиной недовольства пользователей выступают жесткие ограничения, введенные организацией относительно прошивки MIUI 10. Речь идет о функции anti-rollback. Ее основное целью является защита информации на смартфоне. Намерения благие, но их реализация оставляет желать лучшего. Загвоздка в том, что юзеры из-за этой функции вынуждены использовать исключительно последние обновления.

По причине данных ограничений снизились объемы покупок телефонов Xiaomi. Возможно именно поэтому китайский производитель принял «экстренные меры». Они выразились в снижении цены на Xiaomi Mi 8.


Домбровский Сергей
Новости по теме
Xiaomi Mi 6 резко подешевел почти на 8 тыс. рублей
Xiaomi Mi 6 резко подешевел почти на 8 тыс. рублей

Российские эксперты проанализировали рынок новых гаджетов в стране и установили, что китайский смартфон Xiaomi Mi 6 сейчас можно приобрести по самой…

Эксклюзивный смартфон Xiaomi Pocophone F1 создан на основе Qualcomm Snapdragon 845
Эксклюзивный смартфон Xiaomi Pocophone F1 создан на основе Qualcomm Snapdragon 845

 Гаджет появился в базе Bluetooth SIG, а его цена в 490 долларов делает его наиболее бюджетным аппаратом на платформе чипсета.

Специалисты сравнили Xiaomi Mi Mix 2S и Meizu 15 Plus
Специалисты сравнили Xiaomi Mi Mix 2S и Meizu 15 Plus

Специалисты сравнили два флагманских устройства от китайских производителей Xiaomi Mi Mix 2S и Meizu 15 Plus. Они рассказали о сильных и слабых сторонах…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости