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| | Apple распродаёт iPhone 8 по рекордно низким ценам

Apple распродаёт iPhone 8 по рекордно низким ценам

Сегодня, 14:54

Компания пытается вернуть былую популярность и подготовиться к выходу новых смартфонов.

 Компания Apple на треть снизила стоимость iPhone 8 перед выходом новых смартфонов. Сейчас гаджет этой модели с 64 Гб можно приобрести всего 39 тыс. рублей, в то время как год назад его стоимость достигала практически 57 тыс. рублей. Заметно упал в цене и iPhone X, но вместе с ним дешевеют и флагманские гаджеты крупных компаний-конкурентов Apple - Samsung, Honor Xiaomi.

Дело даже не в том, что малоизвестные конкуренты из Китая могут за меньшую стоимость предоставить покупателю современный смартфон – пользователи в принципе начали отказывать от использования подобного типа гаджетов. На фоне скандалов с тем, что через дорогие гаджеты за пользователями осуществляется круглосуточная слежка, люди начали все больше покупать старомодные кнопочные телефоны. Плюсом при выборе такого гаджета становится отсутствие возможности выхода в интернет, что когда-то считалось главным минусом.


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