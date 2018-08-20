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| | Составлен ТОП-10 чужих идей, реализованных Apple

Составлен ТОП-10 чужих идей, реализованных Apple

Сегодня, 15:08

Многие уверенны, что успех компании зависит от их инноваций, но если хорошо разобраться, то это не совсем так, ведь производитель может и заимствовать их.

 

Эксперты решили разобраться в этом вопросе и составили ТОП-10 чужих идей, которые компания-производитель Apple реализовала и присвоила себе. Например, знаменитая «монобровь», которая впервые, как считается, появилась на iPhone X. Однако до этого смартфона данной инновацией был оснащен смартфон Essential Phone. Главный интерфейс с окнами для OC был украден у Xerox. Apple также позаимствовала идею у Xerox Star управления с помощью мышки. Данное приспособление было намного дешевле, чем оригинал, поэтому смогло перепрыгнуть изначальное устройство и набрать популярность.

Помимо вышеперечисленного Apple также украла идею создания «умных» часов Apple Watch. Тоже самое касается и планшетов iPad. Работники китайской компании могут подтвердить, что знаменитый бренд не был первым разработчиком голосового помощника Siri, так как именно они разработали приложение еще в 2003 году. Кроме этого, к заимствованным технологиям относится датчик распознавания лиц, управление жестами и еще много другого.


Анна Котова
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