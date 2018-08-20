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| | Большая рамка над экраном и 5G: В Сети появились «живые» фото Xiaomi Mi Mix 3

Большая рамка над экраном и 5G: В Сети появились «живые» фото Xiaomi Mi Mix 3

Сегодня, 12:52

Источники также раскрыли некоторые характеристики новинки, презентация которой назначена на следующий месяц.

 

В преддверии появления на рынке новинки Xiaomi Mi Mix 3 от популярного китайского производителя в Сети распространяется все больше информации о ней. На этот раз источники показали «живые» фото смартфона и раскрыли некоторые технические характеристики. Что касается дизайна, то по представленным снимкам видно, что над экраном гаджета будет большая рамка, но по бокам и под дисплеем они будут отсутствовать, толщина устройства составит всего 6 мм. Сканера отпечатка пальцев на задней панели не будет, а сама она будет изготовлена из стекла и керамики. Также видно, что устройство не получит выдвижной камерой, о чем источники сообщали ранее.

 

Источники также раскрыли на фото некоторые технические характеристики. Xiaomi Mi Mix 3 получит процессор Snapdragon 855, 8 Гб оперативной и 256 Гб постоянной памяти, сдвоенную основную камеру на 16 Мп и 12 Мп, аккумулятор на 3850 мАч, защиту от влаги и пыли IP68 и поддержку сетей 5G.

 

Презентация Xiaomi Mi Mix 3 состоится осенью текущего года.


Виктория Озерова
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