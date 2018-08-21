Смартфон Huawei Honor 8X оснастят дисплеем диагональю 7,12 дюймов

В Сети опубликовали фото коробки смартфона Huawei Honor 8X, который еще не презентовали. Благодаря упаковке удалось раскрыть некоторые характеристики гаджета.

Huawei Honor 8X оснастят дисплеем диагональю 7,12 дюймов разрешением 2244х1080 пикселей. Пользователи заметили на коробке обозначение Al. Это свидетельствует о наличии системы искусственного интеллекта в мобильном устройстве. На днях изображение аппарата обнаружили в базе данных TENAA. Гаджет получил ОЗУ объемом 4 ГБ и втроенную память емкостью 64 ГБ.

Huawei Honor 8X содержит сдвоенную камеру на 16 и 2 МП. Телефон имеет питающую батарею на 4900 мАч. Устройство функционирует на базе ОС Android 8.1 Oreo c оболочкой EMUI 8. Когда новинка появится на полках магазинов неизвестно.

Домбровский Сергей