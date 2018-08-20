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| | Nokia продемонстрировала фото, сделанные «самым ожидаемым гаджетом»

Nokia продемонстрировала фото, сделанные «самым ожидаемым гаджетом»

Сегодня, 10:56

После затишья компания-производитель удивляла потребителей своими новинками, но недавно появились данные, что в скором времени на рынке появится смартфон, которого все с нетерпением ждут.

 

Данную информацию распространили представители компании-производителя Nokia. Недавно они также поделились снимками, сделанными «самым ожидаемым гаджетом». Многие пользователи считали, что речь идет о Nokia 9, но оказалось, что говорилось об устройстве, название которого пока не известно. Благодаря этим фотографиям производитель хотел продлить интригу и больше подогреть интерес к новому девайсу. Отметим, что фото было сделано в Индии во время недели моды. Однако, кроме фотографий никакая другая информация не сообщается.

 

Показ общественности «самого ожидаемого смартфона», так его прозвали создатели, произойдет 21 августа. Смартфон Nokia 9, которому приписывают данную информацию, появится только на IFA-2018, но не исключается, что представление устройства могут перенести на другое время и дату.


Анна Котова
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