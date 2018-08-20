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| | Известна точная дата отмены роуминга в России

Известна точная дата отмены роуминга в России

Сегодня, 10:50

Отмены удалось добиться «Большой четверке» мобильных операторов РФ, в состав которой входят МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2. Вся процедура должна быть официально завершена к началу сентября текущего года.

 

Вопрос об отмене внутрисетевого роуминга на территории страны впервые был поднят в июле депутатами Госдумы, которые проголосовали за необходимые изменения. Согласно принятому законопроекту, в ближайшее время операторы перестанут взимать плату за звонки из одного региона страны в другой.

Первопроходцем в этом деле станет «Вымпелком», который ввел изменения 20 августа, затем, 30 августа к нему присоединится МТС, за которым последует Tele2, обещающий завершить все манипуляции к 31 августа. Самым последним должен отменить роуминг «Мегафон», который положит конец невыгодным тарифам 1 сентября.

По заявлению ФАС, отмена роуминга не повлечет за собой повышение стоимости услуг связи. Кроме того, все издержки и сложности возьмут на себя мобильные операторы, поэтому абонентам не обязательно пытаться понять механизм отмены.


Пойда Анна
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