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| | Нет соцсетям и слежке: Выросли продажи телефонов без доступа к интернету

Нет соцсетям и слежке: Выросли продажи телефонов без доступа к интернету

Сегодня, 09:26

Информацией об этом поделились представители Sky News, которые отметили, что реализация увеличилась за отчетный период 2017 года.

 

Интересно также и то, что телефоны без доступа к интернету смогли обогнать по росту продаж традиционные и востребованные многими смартфоны. Динамика составила 5 процентов против 2. Sky News также указывают на то, что описываемая тенденция связана, прежде всего, с желанием потребителя оградить себя от круглосуточного доступа к социальным сетям. Многих также пугает возможность того, что за ними ведется слежка.

Кто именно проводил данный анализ, в материале Sky News не указывается. При этом, цифры приводятся, отталкиваясь от социологического исследования.

«Меня искренне раздражал тот факт, что я постоянно был только в телефоне. Вы находитесь только в Facebook и Instagram. Чем чаще вы это делаете, тем больше вам кажется, что вы нуждаетесь в этом, хотя прекрасно понятно, что это не так», - заявил житель Лондона, который описывал свои причины перехода обратно к кнопочным телефонам.

Британские психологи также предупреждают, что у многих пользователей, которые слишком часто используют свои смартфоны с целью серфинга в социальных сетях, могут столкнуться с настоящей зависимостью от своего девайса.


Николай Офицеров
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