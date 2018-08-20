Apple может стать «нищебродом» после взрыва iPad в Амстердаме

Доход Apple уже составляет триллион долларов, но на человеческие жизни разработчикам стало всё равно.

Магазин Apple Store в Амстердаме был эвакуирован днём 19 августа. Причиной стал взрыв iPad. Планшет просто находился на прилавке, и внезапно стал издавать странные звуки. Сотрудники подошли к гаджету, но было уже поздно, и аккумуляторная батарея выделила ядовитую смесь газов. Серьёзных травм удалось избежать, но трое сотрудников были доставлены в больницу с признаками отравления. Сообщается, что им была оказана первая медицинская помощь, а также назначена консультация психолога. Магазин после инцидента был закрыт, а вся продукция изъята для дальнейшего анализа.

Эксперты считают, что причиной взрыва iPad могла стать небрежность сотрудников Apple Store во время эксплуатации. По предварительным данным, в магазине была высокая температура, из-за чего батарея и нагрелась. Apple использует в основной литий-полимерную структуру для АКБ, которая отличается «капризностью» к резким перепадам температур. Это уже не первый инцидент с взрывом продукции Apple. В начале года на территории швейцарского автосалона во время презентации новинок корпорация потерпела фиаско. Тогда новенький смартфон взорвался, а один из сотрудников получил травмы.

Аналитики предполагают, что просто программой по замене аккумуляторов уже не обойтись, а Apple в свою очередь может потерять капитал в триллион долларов и стать «нищебродом» из-за небрежности в качестве сборки. Кроме этого, менее чем через месяц состоится презентация «яблочного» гиганта, и вопрос взрывоопасности может стать одним из ключевых, ведь подобная ситуация была уже у компании Samsung.

Вещий Олег