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| | Xiaomi прекращает реализацию смартфонов по всему миру

Xiaomi прекращает реализацию смартфонов по всему миру

Сегодня, 12:54

Китайский производитель Xiaomi больше не собирается продавать смартфоны по всему миру. Компания покидает международный рынок мобильных устройств из-за своего конкурента Huawei, который умудряется продавать продукцию быстрее и по меньшим ценам.

Любителям гаджетов Xiaomi не стоит отчаиваться, поскольку меняется только обертка, но не содержание. Организация прекращает реализацию смартфонов на международных рынках, однако в начале сентября этого года китайская организация запускает новый бренд – Poco. Xiaomi выпустит смартфон Pocophone F1. По предположениям технических специалистов, этот аппарат окажет достойное сопротивление гаджетам конкурентов. Он должен стать настоящей сенсацией. На внутреннем рынке Xiaomi продолжит выпускать телефоны прежней марки.

Производитель из Поднебесной меняет стратегию торговли только за пределами страны. Менеджеры организации хотят заставить пользователей отказаться от мысли, будто продукция из Китая является дешевой и некачественной. На данный момент это не так, поскольку компании из КНР предоставляют неплохие гаджеты по достаточно низким ценам.


Домбровский Сергей
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