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| | Новый смартфон Nokia стал самым ожидаемым телефоном

Новый смартфон Nokia стал самым ожидаемым телефоном

Сегодня, 12:03

Финская компания успешно подогрела интерес к новому флагману с помощью ярких и качественных снимков с модного фестиваля.

Ожидается, что HMD Global представит новый смартфон Nokia уже 21 августа. Эксперты сомневаются, что это будет новый флагман Nokia 9, поскольку финская компания отказалась от участия в выставке IFA 2018, которая будет проходить с 31 августа по 5 сентября. HMD Global вряд ли успеет подготовить новый флаглан, но эксперты допускают, что компания может выпустить Nokia X6 эксклюзивно для китайского рынка.

Презентация нового смартфона состоится в Индии, и телефон фактически станет самым ожидаемым на местном рынке. О запуске нового смартфона стало известно ещё на прошлой неделе,  однако подогреть интерес пользователей к своей продукции компания решила необычным способом. В официальном Instagram-аккаунте Nokia компания опубликовала яркие снимки моделей с индийского фестиваля моды Lakme Fashion Week. Снимки поразили фанатов качеством и передачей цвета.


Яна Белова
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