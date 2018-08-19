Новый смартфон Nokia стал самым ожидаемым телефоном

Финская компания успешно подогрела интерес к новому флагману с помощью ярких и качественных снимков с модного фестиваля.

Ожидается, что HMD Global представит новый смартфон Nokia уже 21 августа. Эксперты сомневаются, что это будет новый флагман Nokia 9, поскольку финская компания отказалась от участия в выставке IFA 2018, которая будет проходить с 31 августа по 5 сентября. HMD Global вряд ли успеет подготовить новый флаглан, но эксперты допускают, что компания может выпустить Nokia X6 эксклюзивно для китайского рынка.

Презентация нового смартфона состоится в Индии, и телефон фактически станет самым ожидаемым на местном рынке. О запуске нового смартфона стало известно ещё на прошлой неделе, однако подогреть интерес пользователей к своей продукции компания решила необычным способом. В официальном Instagram-аккаунте Nokia компания опубликовала яркие снимки моделей с индийского фестиваля моды Lakme Fashion Week. Снимки поразили фанатов качеством и передачей цвета.

Яна Белова