В Сеть выложили «живые» фото Motorola One и технические характеристики смартфона

Изображение мобильного устройства выложили в базу данных TENAA. Аппарату присвоили номер XT1941-2.

В Сети появились «живые» фото Motorola One и информация о технических характеристиках гаджета. Смартфон оснащен чипсетом Snapdragon 625. Телефон содержит экран размером 5,88 дюймов с разрешением сторон 1520х720. Производитель выпустил три версии Motorola One. Самый дешевый вариант получил ОЗУ объемом 3 ГБ и постоянную память емкостью 32 ГБ. Более дорогие модели имеют лучшие технические характеристики. Продукция максимальной стоимости предложит покупателю ОЗУ объемом 6 ГБ и встроенное запоминающее устройство емкостью 128 ГБ.

Аккумулятор смартфона на 3000 мАч позволяет работать гаджету в автономном режиме. Вес Motorola One составляет 162 грамма. Испытания новинки проводились на базе ОС Android 8.1 Oreo. По словам инсайдеров, аппарат поступит в продажу с операционной системой Android 9.0 Pie. Точная дата выхода и цена Motorola One на данный момент остаются неизвестными.

Домбровский Сергей