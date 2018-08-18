В Сети появились снимки GeForce RTX 2080 и RTX 2080 Ti от NVIDIA

Официальная презентация видеокарт состоится 20 августа. По имеющимся данным, это завершающие спецификации моделей.

Компания NVIDIA выпустит на рынок видеокарты GeForce RTX 2080 и RTX 2080 Ti. Специалистов более всего интересует последняя модель. Она получит 4352 ядра CUDA, что меньше, нежели имеется у профессиональных Quadro RTX 6000 и RTX 8000: они обладают емкостью в 4608 ядер. Объем памяти в Ti-версии составит 11 Гб с пропускной способностью 14 Гб/с. Ширина шины ее данных равна 352 битам, из-за чего скорость техники будет следующая - 616 Гб/с. Например, у модели GRX 1080 Ti пропускная способность памяти составляет 484 Гб/с с количеством ядер CUDA 3840.

Простая RTX 2080 функционирует с 2944 ядрами, емкостью памяти в 8 Гб и шириной шины в 256 бит, что обеспечит ей пропускную способность в 352м Гб/с.

Ранее сообщалось о выпуске ноутбука ASUS Rog Zephyrus, работающего с NVIDIA GTX 1080. Диагональ новинки составит 15,6 дюйма, его продажа начнется в начале осени.

Никита Готский