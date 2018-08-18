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| | Стала известна предварительная цена новинки OnePlus 6T

Стала известна предварительная цена новинки OnePlus 6T

Сегодня, 21:21

Модернизированный по последнему слову техники смартфон представят уже этой осенью. По словам инсайдеров, ждать выхода осталось недолго.

 

Уже стала известна предварительная цена новинки OnePlus 6T. Она составит примерно 550 долларов – это не намного дороже стоимость предыдущей модели. Разработчики планируют тесное взаимодействие с американским мобильным оператором T-Mobile, а само устройство будет позиционироваться, как мощнейший операторский смартфон.

Мобильный телефон оденут в стекло, что наводит на мысль о поддержании функции беспроводной зарядки. Работать смартфон будет на базе процессора Snapdragon 845. Оперативная память новой модели составит от шести до восьми «гектар», а общая память может достигнуть 256 гигабайт. мощность аккумулятора предположительно составит 3400 мАч. Также эксперты говорят о фронтальной камере на 16 мегапикселей и дактилосканере.


Дарья Светозарова
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