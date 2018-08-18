За умышленный обман в игре с использованием специальной программы создатели требовали 500 тыс. долларов.

Разработчики GTA Online подали иск в суд за читерство в игре и потребовали выплатить им 500 тыс. долларов в качестве компенсации ущерба. Однако, компания Take-Two, владеющая 2K Games и Rockstar Games, решила судиться не с игроками, которые за определенную сумму приобрели читерскую программу, а с разработчиком данного программного обеспечения Дэвидом Зипперером.

Зипперер, который также известен созданием программ Menyoo и Absolute, создал чит-код для GTA Online. Эта программа позволяла игрокам менять игровой процесс таким образом, что читер побеждал, а все остальные проигрывали. Программу, позволяющую совершать эти мошеннические действия, Зипперер продавал за определённую сумму.

Представители Take-Two утверждали в суде, что своими действиями разработчик нанес «непоправимый вред» игре и целому бизнесу, чем и обусловлено требование уплатить полумиллионную компенсацию. Федеральный суд США встал на сторону Take-Two, предписав прекратить продажу читерской программы. Также Зипперера обвиняют в нарушении авторских прав, так как он создавал программу с помощью копирования оригинала. Однако в суде заметили, что безработный Зипперер вряд ли сможет выплатить огромную сумму компенсации. Take-Two, в свою очередь, объявила, что продолжит преследовать через суд всех, кто нарушает пользовательское соглашение об использовании ими разработанных игр.