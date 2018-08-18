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| | Qualcomm переименует Snapdragon по новой схеме

Qualcomm переименует Snapdragon по новой схеме

Сегодня, 21:18

Американский производитель станет применять новый механизм для наименования собственных мобильных платформ, которая позволит легче распознавать решения, необходимые для техники.

 

Qualcomm заявляет, что ее однокристальные механизмы Snapdragon теперь нужно называть мобильными платформами. Данный подход существенно облегчит работу компании. К примеру, Snapdragon 855 с кодовым наименованием Hena станет носить модельный номер SM8150, Объем производимой по нормам 7 нм микросхемы составляет 12,4 на 12,4 мм.

Чип SM8150 может не получить 5G-модем, как сообщалось ранее. По предварительной информации, производитель представит две версии мобильной платформы, одна из которых получит модем X55. Второй является схема Snapdragon 1000 для ARM-компьютеров. Габариты механизма – 20 на 15 мм, норма та же – 7 нм.

Ранее инсайдерам удалось рассекретить смартфон Vivo М11, который получит в оснащение процессор Snapdragon 660. Аппарат выйдет с камерам на 5 и 12 Мп, батареей на 340 мАч и «операционкой» Android 8.1.


Никита Готский
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