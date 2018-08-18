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| | Apple откажется от iPad Mini в 2018 году

Apple откажется от iPad Mini в 2018 году

Сегодня, 18:33

Вместо этого гаджета компания выпустит два обновлённых iPad Pro.

Авторитетные зарубежные СМИ, специализирующие на технике, рассказали о том, что компания Apple откажется от iPad Mini в 2018 году.

 По крайней мере, никаких новостей о судьбе этой линейки гаджетов не существует.

Однако достоверно известно, что скоро производитель выпустит в продажу сразу два обновлённых iPad Pro. Диагональ одного из них составит 11 дюймов, а второго – 12,9 дюйма. Эти планшеты оборудуют USB-C с возможностью быстрой зарядки, кроме того новинки оснастят последней версией Face ID для 3D-сканирования лица. Это функция необходима не только для более качественной защиты планшета от посторонних, но и для поддержки элементов дополненной реальности.

Уже в сентябре 2018 года должна состояться презентация всех новых гаджетов от Apple. На ней должны быть показаны все iPad, iPhone, а также расскажут о дате выхода AirPower, обеспечивающей беспроводную зарядку устройств.


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