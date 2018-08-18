Составлен топ-5 самых популярных онлайн-игр

Такие проекты помогают расслабиться после сложного дня или скоротать время в транспорте или длинной очереди.

Лидирует в топ-5 увлекательных онлайн-игр PUBG с армией в два миллиона фанатов. В игре от геймера требуется разыскивать оружие для борьбы за первое место. Напряженное сражение в игре происходит на большом постсоветском острове Эрангель. Чтобы победить, можно использовать даже запрещенные правила, чем данный проект еще более интересен.

Второе место в топе у Dota 2, у которой 1,3 миллиона игроков. О ней слышали практически все, здесь все персонажи бесплатные. Оригинал вышел еще в 2005 году, а более продвинутая версия радует геймеров с 2013 года.

Замыкает топ-3 Battlefield с миллионов игроков. Суть проекта в войне, где юзеры сами выбирают, за какую страну они воюют. Многих игра привлекает отличной графикой, которая не оставляет равнодушными даже самых требовательных фанатов.

На четвертом и пятом местах онлайн-проекты, не требующие особенного представления это World of Tanks и World of Warcraft. Танковые баталии, впечатляющая графика, регулярные патчи, обширные территории все это и не только имеется в данных высококлассных разработках.

Никита Готский