"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

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"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

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| | Развод оператора: В Сети рассекретили способ получения 70% скидки на связь

Развод оператора: В Сети рассекретили способ получения 70% скидки на связь

Сегодня, 17:59

Один из пользователей поделился своей историей получения огромного бонуса.

 

 Вчера в Сети рассекретили способ получения 70% скидки на услуги мобильного оператора, включая связь. Один из пользователей, проживающий в Московской области, с 2011 года пользовался услугами МТС, но однажды решил перейти Теле2. Он написал заявление о переходе с сохранением номера, а через пару дней после этого ему позвонил оператор компании с выгодным предложением – за то, чтобы остаться с МТС, абоненту предложили скидку 40% на любой тариф.

Пользователь рассказывает, что согласился, но после нескольких месяцев использования решил «провернуть эту схему еще раз». Ему повторно позвонили и в это раз предложили скидку в 70%. «За мой «Безлимитище», который стоит 1110 рублей, я плачу 350р», - пишет рассказчик, и подводит итог, что «им лучше иметь с вас хоть какие то деньги, чем совсем ничего».

Под рассказом москвича комментаторы поделились своими историями ухода из МТС – всем звонили, спрашивали, не передумали ли уходить, и никаких скидок не предлагали. В комментариях отметился даже оператор МТС, посоветовав «не наглеть» и не пользоваться этой схемой развода оператора.


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