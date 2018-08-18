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| | В Сети появились изображения чехлов для Sony Xperia XZ3

В Сети появились изображения чехлов для Sony Xperia XZ3

Сегодня, 17:13

После представления японской фирмой датчика изображения IMX586 разрешением 48 Мп, многие посчитали, что производитель станет применять его в одинарной основной камере нового смартфона.

 

Новая информация подтверждает, что камера гаджета Sony Xperia XZ3 будет одинарной. Об этом говорят изображения чехлов с двумя отверстиями на фронтальной стороне, одно из которых необходимо для объектива, а другое: для считывания отпечатков пальцев.

Премьера смартфона состоится в конце августа на мероприятии IFA, которое каждый год проходит на территории Германии. Sony благодаря камере с 48 Мп установит новый рекорд, чем порадует своим потребителей, любителей качественных фото. Вероятно, у Sony Xperia XZ3 стану отсутствовать рамки с двух сторон, при этом он получит процессор Snapdragon 845, 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб внедренной. Диагональ дисплея аппарат составит 5,7 дюймов. На российском рынке модель будут продавать по цене в 79 990 рублей.


Никита Готский
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