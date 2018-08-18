Motorola работает над созданием собственной «умной» колонки

Планируется, что устройство будет похожим на Google Mini и Amazon Echo. Отмечается, что Motorola, принадлежащая сейчас компании Lenovo, намерена выделиться среди конкурентов.

Судя по рендерам, появившимся на зарубежных порталах, у новой «умной» колонки будет множество полезных опций. Прежде всего, управление можно будет осуществлять голосом. Устройство расскажет владельцу о погоде на улице, проинформирует о главных событиях в мире и в регионе и найдет ответы на вопросы в интернете.

Также «умная» колонка устанавливает таймеры и может создавать заметки. Еще одной особенностью устройства стал детский режим. Он активируется в момент, когда голосовая команда поступает от ребенка.

Инсайдеры сообщили, что разработчики оснастили колонку чипом ARM Cortex-A53. Smart-колонки от Motorola могут привлечь потребителя поддержанием функции Bluetooth и Wi-Fi. При таком объеме функций, устройство достаточно миниатюрное. Масса колонки – 280 граммов, а в диаметр составляет менее десяти сантиметов.

Дарья Светозарова