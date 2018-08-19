WhatsApp в скором времени лишится усиленной защиты данных

Правоохранительные органы смогут просматривать данные WhatsApp, Facebook и Instagram для личных целей.

Власти США обратились в компанию Facebook. Чиновники хотят, чтобы разработчики WhatsApp отключили шифрование данных. Также ослабить безопасность намерены в Facebook и Instagram.

Чиновники Соединенных Штатов попросили у крупнейшей компании соцсети ослабить уровень шифрования данных. Выяснилось, что правоохранительные органы не могут получить данные из WhatsApp. Facebook и Instagram. Вершители правосудия не могут получить доступ к разговорам, перепискам и видеозвонкам. Благодаря мощному шифрованию злоумышленники совершают огромное количество киберпреступлений.

В компании Facebook сообщили, что готовы сотрудничать, но ослаблять безопасность не намерены. Однако рано или поздно отключить шифрование придется, так как власти США запросто могут разработать специальный закон от которого увернуться будет невозможно.