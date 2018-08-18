"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

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"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

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Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

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| | Android получил опцию по поддержке слуховых аппаратов

Android получил опцию по поддержке слуховых аппаратов

Сегодня, 14:58

Эта функция ориентирована на граждан со слабым слухом. Разработчики назвали ее ASHA.

 

По статистике ВОЗ в мире более 466 миллионов людей страдают проблемами со слухом, но уже к 2050 году их может стать вдвое больше. Сотрудники компании Google совместно с зарубежным брендом GN Hearing, презентовавшим недавно публике слуховой аппарат ReSound LiNX Quattro, создали открытую спецификацию, ориентированную на встроенную поддержку устройств, принадлежащих компании.

В будущих версиях операционки такая функция уже предусмотрена. По сути, хозяин смартфона напрямую может подключить слуховой аппарат к телефону и управлять им с помощью мобильного.

Спецификация идентифицирует звуковой поток по каналу Bluetooth Low Energy. Спроектирована она таким образом, что оказывает минимальное влияние на время работы без подзарядки. Небольшая задержка допускается, но качество звука остается высоким.


Дарья Светозарова
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