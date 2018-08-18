"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

Мнения

"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

 Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

Белорусы опасаются повторения судьбы минского «Динамо» для «убийцы» УАЗа Это уже порно: Волочкова огорчила фанатов фото без одежды «Танец синего петуха»: В Сети высмеяли выступление Волочковой в балете «Мастер и Маргарита» Ученые: Содержащиеся тяжелые металлы в детских завтраках провоцируют рак Звезда «Игры престолов» предсказал финал последнего сезона Бритни Спирс устроила праздник разврата в Великобритании Экстрасенс Мэрилин Керро с рождением сына переродилась и сама Эксклюзивный HTC U12 PLUS FLAME RED теперь доступен в США и Канаде «Малолетки визжат»: Крики поклонников довели Бузову до слез «Без Диора и Шанель»: Миро признала свадьбу Поклонской лучше, чем у Навки Учёные выяснили, что свиньи способны узнать человека по лицу Меломан из Беларуси пострадал от взорвавшегося AirPods
| | Еще не вышедший Samsung Galaxy Note 9 получил первое обновление

Еще не вышедший Samsung Galaxy Note 9 получил первое обновление

Сегодня, 13:12

Новый гаджет известного производителя увидит свет 24 августа, но уже сейчас он получил полезные опции, положительно сказавшиеся на его работе.

 

Samsung подготовил обновление для флагмана Galaxy Note 9, хотя смартфон еще даже не презентован официально. Судя по всему, первыми патч получат аппараты, вышедшие в Северной Америке с процессорами Snapdragon, но в достоверности этой информации опубликовавшие материал хейтеры точно не уверены.

Обновление для Samsung Galaxy Note 9 включает в себя механизм для переключения между двумя режимами Super Slow-mo. На оборотной стороне автоматический режим регулирует движение в коробке, но главным плюсом станет функция демонстрации ota, показывающей номер версии N960 FXU1ARH5, производительность смартфона, стабильность программного обеспечения и исправлений багов.


Никита Готский
Новости по теме
Появилось новое обновление Android Oreo для Samsung Galaxy Note 8
Появилось новое обновление Android Oreo для Samsung Galaxy Note 8

Для операционной системы смартфона Samsung Galaxy Note 8 появилось новое обновление Android Oreo. В настоящий момент оно доступно для жителей США и абонентов…

Эксперты приступили к тестированию первых прошивок Samsung Galaxy Note 9
Эксперты приступили к тестированию первых прошивок Samsung Galaxy Note 9

В Сети предполагают, что флагман Galaxy Note 9 будет презентован Samsung раньше, чем предполагалось. СМИ стало известно, что эксперты уже начали тесты первых…

IPhone X проиграл Samsung Galaxy Note 9 в битве температур
IPhone X проиграл Samsung Galaxy Note 9 в битве температур

 После официальной презентации Samsung Galaxy Note 9, смартфон неустанно сравнивают со всевозможными телефонами. Одним из главных соперников флагмана признан…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости