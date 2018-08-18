Еще не вышедший Samsung Galaxy Note 9 получил первое обновление

Новый гаджет известного производителя увидит свет 24 августа, но уже сейчас он получил полезные опции, положительно сказавшиеся на его работе.

Samsung подготовил обновление для флагмана Galaxy Note 9, хотя смартфон еще даже не презентован официально. Судя по всему, первыми патч получат аппараты, вышедшие в Северной Америке с процессорами Snapdragon, но в достоверности этой информации опубликовавшие материал хейтеры точно не уверены.

Обновление для Samsung Galaxy Note 9 включает в себя механизм для переключения между двумя режимами Super Slow-mo. На оборотной стороне автоматический режим регулирует движение в коробке, но главным плюсом станет функция демонстрации ota, показывающей номер версии N960 FXU1ARH5, производительность смартфона, стабильность программного обеспечения и исправлений багов.

Никита Готский