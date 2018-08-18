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| | Эксклюзивный HTC U12 PLUS FLAME RED теперь доступен в США и Канаде

Эксклюзивный HTC U12 PLUS FLAME RED теперь доступен в США и Канаде

Сегодня, 12:30

Компания HTC представила люксовый смартфон U12 PLUS совсем недавно и только в двух цветах, что, следует признать, не произвело должного фурора. Теперь же производитель анонсировал новый цвет FLAME RED (красное пламя), который появится на полках в сентябре.

 Данная расцветка должна приглянуть пользователям и в целом повысить интерес к смартфону на рынке. Примечательным является то, что цвет FLAME RED не просто переливается красным, а отображается целый спектр цветов от черного до красного в зависимости от угла обзора.

Смартфон HTC U12 PLUS имеет 6-дюймовый дисплей с разрешением 2880 x 1440 точек, однако пользователи заметили, что яркость и цветопередача оставляет желать лучшего. По-настоящему качественная и сочная картинка на экране смартфона видна только при максимальной яркости, что не всегда удобно.

В качестве процессора установлен Snapdragon 845, также смартфон обладает 6 гб оперативной памяти, что в совокупности обеспечивает производительность на высоком уровне. Аккумулятор HTC U12 PLUS средний - 3500 мАч.

Новинка имеет сдвоенную 12-мегапиксельную камеру со всеми современными функциями стабилизации изображения и портретного режима. «Фонтанка» не самая хорошая – всего 8 мегапикселей.

Что касается новой цвета, то уже сейчас можно сделать предзаказ в США и Канаде.


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