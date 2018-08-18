Меломан из Беларуси пострадал от взорвавшегося AirPods

«Яблочное» устройство едва не привело к серьёзным травмам у молодого человека.

Изделия Apple, при всей их надёжности и дороговизне, иногда ведут себя непредсказуемо. Минчанин Владимир слушал музыку с помощью AirPods. Наушники, как и положено, находились в ушах, а зарядный кейс спокойно лежал в кармане джинсов. Внезапно он почувствовал жжение в ноге и запах гари. Не на шутку перепугавшись, меломан обнаружил тлеющую штанину и лёгкий дымок. Когда он понял, что причиной возгорания был аккумулятор его гаджета, он быстро извлёк его из кармана. Помимо полностью уничтоженного зарядного устройства, у него была испорчена одежда, сгорели карманные деньги и получен небольшой ожёг. Причины взрыва устройства для него остались неизвестными.

Полгода назад у пользователя AirPods из Флориды произошёл неприятный случай во время эксплуатации устройства. Его наушник вспыхнул также без видимых причин. Американцу повезло: буквально за несколько секунд до взрыва, он извлёк его из уха. Иначе, он мог бы серьёзно пострадать. Apple пообещала разобраться с этими инцидентами. Но, как видно, самовозгорания гаджетов продолжаются.

Дмитрий Брокгауз