В Qualcomm рассказали о времени выхода смартфонов с 5G

Вскоре американский производитель представит процессор Snapdragon 856, который получит восемь ядер и тактовую частоту 3 ГГц.

Новинка Qualcomm создана с применением 7-нм техпроцесса, позволяющего присоединиться к 5G-сетям, но это мало обрадует потребителей, потому как пропускная способность интернет-канала будет заметно ограниченной, что почти никакой разницы в сравнении с LTE 4G ожидать не стоит. Виной этому не полноценная поддержка нового стандарта связи.

Первым процессором Qualcomm с настоящим 5G-модемом с огромной интернет-скоростью будет агрегат Snapdragon 865, но он появится на рынке только в следующем году. Компания также сообщает, что первые смартфоны с поддержкой сет пятого поколения выйдут не ранее 2020 года.

Ранее сообщалось о презентации Lenovo ноутбука на платформе Snapdragon 850. Аппарат получил "графику" Adreno 630, 8 Гб ОЗУ. Техника работает до 23 часов в автономном режиме с опцией беспроводной зарядки.

Никита Готский