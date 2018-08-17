Холодильник и духовка: Украинский инженер создал необычный ланч-бокс

В видео-презентации устройства сообщается, что в нем можно как хранить, так и разогревать еду.

Украинский инженер и основатель старапа Neoven Роман Наконечный создал необычный ланч-бокс, который одновременно может работать и как холодильник, и как духовка. В видео презентации продукции наглядно сообщается, что этот ланч-бокс является незаменимым приспособлением для тех, кто вынужден питаться вне дома – оно не только сохранит пищу до обеденного времени, но и сможет ее разогреть.

Один из плюсов ланч-бокс в том, что поставить пищу на разогрев можно дистанционно, включив соответствующую функцию в мобильном приложении. Там же можно установить таймер и режим разогрева. При этом одной подзарядки аккумулятора может хватить на пять дней работы ланч-бокса.

Устройству еще предстоит пройти испытания примерно через полгода, в настоящее время модуль печки-холодильника все еще дорабатывается. Ориентировочная стоимость устройства может достигать 199 долларов.