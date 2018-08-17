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| | Новый беспилотный вертолет продемонстрируют на форуме «Армия-2018»

Новый беспилотный вертолет продемонстрируют на форуме «Армия-2018»

Сегодня, 16:15

Экспериментальная модель вертолета-беспилотника, оснащенная радиостанцией, способна работать в самых сложных природно-географических условиях.

 

Новый беспилотный вертолет – разработка ученых Сибирского университета и Военно-воздушной академии. Впервые экспериментальный образец продемонстрируют на организованном Министерством обороны РФ международном военно-техническом форуме «Армия-2018».

Разработка оснащена угломерным навигационным оборудованием, а также автономной навигацией с несколькими режимами. Радиостанция, установленная на вертолете, способна многопозиционно и однопозиционно определять координаты наземных источником радиоизлучений. Сложные природно-географические условия – не помеха для работы беспилотного вертолета. Радиостанцию можно использовать в городских условиях и даже в горах. Радиостанция способна функционировать до 5 часов без дополнительной подзарядки. Данные со станции передаются на расстояние до 50 км, при этом погрешность – минимальная. В случае проблем с электропитанием вертолет автоматически возвращается на заданное место посадки.

Форум состоится с 21 по 26 августа в московском центре «Патриот». Организатор военно-технического форума – Минобороны России.


Мирослава Донцова
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