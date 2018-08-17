В России заблокируют sim-карты всех операторов

Такая мера нужна для ФСБ, сотрудники которой запустят в продажу свои «симки» для борьбы с лицами, применяющими смартфон для террористических актов.

Минкомсвязи создало некий стандарт, позволяющий внедрить в sim-карты криптографическую защиту российского производства. Ныне все мобильные операторы РФ покупают карточки у двух поставщиков, не имеющих отношения к России. По мнению властей, «симки», используемые в РФ, могут подделываться иностранными производителями, что недопустимо. В связи с этим sim-карты всех российских операторов вскоре будут заблокированы.

СМИ передают, что вскоре отечественным операторам «МТС», Tele2, «Билайн» и «Мегафон» придет формальный конец, так как через время в РФ начнет работу государственная структура, которая покроет всю поверхность планеты, что позволит ее клиентам путешествовать без роуминга. Стоимость ее услуг будет дешевле, нежели в вышеуказанных компаниях, интернет и связь станут еще более доступными.

Никита Готский