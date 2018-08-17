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| | Оператор «МегаФон» массово оформляет на абонентов чужие номера

Оператор «МегаФон» массово оформляет на абонентов чужие номера

Сегодня, 14:53

Мошенническая схема реализуется для создания «анонимного» телефонного номера.

 Согласно закону в России все телефонные номера должны быть официально оформлены с использованием паспортных данных владельца номера. Однако мошенники придумали, как стать для «невидимыми» для правоохранительных органов – свои номера они добавляют к чужим лицевым счетам. Таким образом, оператор мобильной связи «МегаФон» массово оформляет на абонентов чужие номера.

Многие россияне столкнулись с тем, что им вдруг приходит уведомление, что на их имя числятся уже два и более мобильных номера, вместо одного. Эксперты сообщают, что таким образом настоящий владелец SIM-карты может скрыть свои персональные данные, но чтобы приобрети такой «анонимный» номер приходиться уплачивать большую денежную сумму.

Очередной пострадавший рассказывает, что на лицевой счет его матери записал еще один номер директор офиса «МегаФон». За подобную выходку сотруднику придется ответить перед вышестоящим руководством, но не известно повлечет ли это увольнение директора или предоставление компенсации абоненту, чьи персональные данные использовали в собственных целях.

Тем временем СМИ по всему миру возмущены тому, что Google отслеживает, какие места посетил обладатель телефона, где он живет, работает, учиться. Причем, отслеживание не прекращается даже после отключения функции определения местонахождения.


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