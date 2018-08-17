Бывший резидент IT-парка в Челнах намерен засудить Tele2 из-за авторских прав на «симкоматы»

Компания «Терминальные решения» подала иск в Арбитражный суд Москвы на Tele2. Руководитель проект Артем Субботин потребовал от оператора прекратить использовать запатентованное им название.

«Терминальные решения» является бывшим резидентом IT-парка Набережных Челнов, а на сегодняшний день резидент Сколково, планирует засудить мобильного оператора Tele2, который, как утверждает компания, незаконно использует придуманный термин «симкоматы», обозначая им терминалы для продажи SIM-карт.

В качестве компенсации «Терминальные решения» требуют 1 миллион рублей. В Tele2, как пишет издание, отрицают неправомерное использование данного названия и утверждают, что оно является нарицательным существительным. Артем Субботин отмечает, что компания вложилась в продвижение бренда и именно благодаря этому слово смогло войти в обиход.

После появления сообщения Tele2 Субботин обращался в компанию для урегулирования отношений в досудебном порядке и требовал 100 тысяч рублей в качестве компенсации, однако ответ так и не последовал.

Стоит отметить, что подобный скандал уже имел место быть в 2015 году, когда томские разработчики заявили о создании первого в мире «симкомата». Сегодня симкоматы компании Субботина работают в Таджикистане, Казахстане, Саудовской Аравии, на Кипре и в ряде других стран.

Николай Офицеров