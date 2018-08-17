Сам не похвалишь – никто не похвалит: Nokia представила «лучший в мире смартфон»

Речь идет о модели Nokia 9, которую так долго рекламировали представители финско-китайской компании.

Естественно, факт того, что Nokia действительно готовит «лучший в мире смартфон» доказать невозможно, но тут, как в народной поговорке, «сам себя не похвалишь – никто не похвалит». Реклама нынче работает и по таким методикам.

Началась рекламная кампания с того, что HMD Global разместила в социальной сети тизерное изображение нового телефона в полной темноте, что можно рассмотреть лишь корпус девайса. Речь идет о модели Nokia 9, которую инженеры бренда позируют как «самую ожидаемую во всей линейке».

Характеристики действительно выглядят внушительно. Аппарат получит OLED-экран со встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев, камеру с тремя объективами, а также топовый Qualcomm Snapdragon 845 на восемь ядер с тактовой частотой 2,8 Ггц, а также графику от Adreno 630 и 6/8 гигабайт оперативной памяти в зависимости от того, насколько «навороченную» модель выберет пользователь.

Прямо «из коробки» Nokia 9 будет поставляться с абсолютно новой операционной системой Android 9.0 Pie, которую Google выпустили в начале текущего года.

Публика сможет полностью ознакомится со смартфоном уже 21 августа в ходе полноценной презентации. Неизвестно, где именно будет проходить мероприятие, посвященное анонсу, однако надписи на английском языке намекают на то, что будущую новинку презентуют где-то в Европе.

Николай Офицеров