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| | Huawei и Honor объявили акцию в интернет-магазине к 1 сентября

Huawei и Honor объявили акцию в интернет-магазине к 1 сентября

Сегодня, 13:17

Специальные предложения на устройства, по которым можно получить промо-код на скидку до шести тысяч рублей, станут доступны всем зарегистрированным пользователям.

 

К приближающемуся 1 сентября бренды Huawei и Honor устроят акцию на смартфоны по приемлемым скидкам. Потребители получат не только промо-код, но и секретный купон, для чего им нужно внести свой e-mail в интернет-маркете компании Huawei 16-26 августа. Применить код можно 23-26 августа, действие купона распространяется на ключевые гаджеты вышеупомянутых производителей. С 23 августа в рамках акции можно получить доступ к дополнительным предложениям, остальные подробности озвучат позже.

Также сообщается, что 24 августа в России заработает официальный магазин Xiaomi. Вскоре отечественные потребители смогут купить фирменные телевизоры, наушники, смартфоны и пауербанки, а через время в магазине появятся роутеры, системы «умного» дома, смарт-пылесосы и многое другое.


Никита Готский
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