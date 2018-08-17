Операторов в России могут перевести на новые одобренные ФСБ SIM-карты

Конечно же, главной причиной этого, как отмечают авторы инициативы, является безопасность каждого отдельно взятого гражданина.

Данные одобренные ФСБ SIM-карты будут использовать особые технологии шифрования, которое также сертифицируют в спецслужбах. Сделано все это будет для того, чтобы в полной мере выполнить требования, содержащиеся в «законе Яровой».

Как следует из проекта приказа, минкомсвязь предложил операторам устанавливать на сетевое оборудование и SIM-карты, что были куплены за рубежом, отечественные системы криптографической защиты.

«Таких рабочих систем, однако, пока нет на рынке Российской Федерации. На данный момент закупка производится целиком у зарубежных производителей, которые, соответственно, устанавливают на них собственные системы криптографической защиты. Предложение Минкомсвязи вполне логично, ведь нельзя быть уверенным, что производители по запросу иностранных спецслужб не передадут им ключи этих систем», - заявил эксперт, близко ознакомленный с ситуацией.

Документ уже направлен на регистрацию в Минюст. 15 августа представители ведомства, однако, решили вернуть его на дальнейшую доработку. Отмечается, что в обсуждении принимали участие МТС, «МегаФон», «Ростелеком» и «Вымпелком».

Операторы уверены, что, исходя из новых требований, SIM-карты станут сертифицированными средствами защиты информации. Именно поэтому нужно будет вести их учет и выдавать по строго установленной процедуре — а на массовом рынке такое реализовать невозможно.

Николай Офицеров