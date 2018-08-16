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| | Программисты создали мобильное приложение для увеличения срока работы смартфонов

Программисты создали мобильное приложение для увеличения срока работы смартфонов

Сегодня, 22:39

Сервис применяет внедренную опцию с несколькими окнами: программа станет сокращать яркость дисплея при переключении и другое.

 

Научные сотрудники Университета Ватерлоо разработали мобильное приложение для увеличения срока работы смартфонов. Новинка рассчитана на гаджеты, функционирующие на платформе Android. Программисты провели испытание двух сотен аппаратов, в результате чего созданное приложение увеличило сохранность заряда аккумулятора на 25%. Также стоит отметить возможность разработки действовать лишь на моделях с OLED-экраном.

Бета-тестирование сервиса пока нет в открытом доступе. На сайте Университета нет данных, появится ли новинка на мировом рынке.

Ранее сообщалось, что ученые из Университета Цинциннати занимаются созданием углеродной одежды, которая станет заряжать смартфоны благодаря отличной проводимости. Проект стал интересен военным США, так как с его помощью солдаты сумеют заряжать аппараты ночного видения и устройства GPS.


Никита Готский
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