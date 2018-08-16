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| | «Роуминг жив»: Вскрылись подводные камни из-за устранения роуминга на звонки

«Роуминг жив»: Вскрылись подводные камни из-за устранения роуминга на звонки

Сегодня, 21:51

Правительство хотело облегчить жизнь россиян «убийством» повышенной платы за мобильную связь, но вышло наоборот.

 Пока такие крупные мобильные операторы как МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и Tele2 объявляют, что отныне роуминг существенно снижается, а то и вовсе отменяется, мало кто из абонентов понимает, что на самом деле роуминг «жив». Недавно вскрылись подводные камни из-за устранения роуминга на звонки, на которые не сразу обращаешь вниманием. Суть проблемы состоит в том, что только роуминг на звонки будет отменен или снижен, а роуминг, например, за безлимитный интернет никуда не исчезнет.

Вся Россия возненавидела оператора МТС, который выгодно воспользовался этой лазейкой во время предоставления пакета услуг «Тарифище». Масштабная кампания по его продвижению с рекламных щитов на улице, с роликов в сети и по телевизору и даже в социальных сетях рекламировала достоинства «Тарифища». Благодаря ним в Москве и Московской области по самой дешевой версии пакета услуг за 650 рубелей предоставляются 500 минут для звонков и 500 SMS, а интернет безлимитный.

При этом в рекламе не упоминается, что безлимитный он только в домашнем регионе. При выезде из него МТС включает ограничение – не более 500 МБ в сутки при скорости 128 Кб/с, чего недостаточного для нормальной переписки даже в месседжере. Кроме того при такой скорости становится невозможной раздача интернета.


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