В Интернете опубликовали снимки складного смартфона Samsung

Официальная премьера гаджета состоится в январе следующего года на форуме CES. В Сети появились кадры внешнего вида устройства.

На представленных фотографиях можно представить, кк будет выглядеть новый смартфон Samsung, складывающийся и раскрывающийся на 90 градусов. Аппарат может не быть таким плоским при закрытом режиме. Не исключается, что в смартфоне появится отверстие типа Microsoft Surface, за счет чего часть панели постоянно будет видна, что только положительно для отображения кнопок управления мультимедиа. Сканер отпечатков пальцев появится на задней стороне устройства, также возможно, что новинка выйдет на рынок с четырьмя камерами.

Другие параметры предстоящего гаджета: батарея емкостью 3000-6000 мАч, семидюймовый экран с соотношением сторон 21:9 и приблизительная стоимость 1850 долларов.

Ранее сообщалось, что смартфон Samsung Galaxy Note 9 появится в продаже в золотом корпусе. Гаджет получит батарею на 400 мАч, электронное перо и безрамочный экран. Цена такого агрегата составляет 3,8 миллионов рублей.

Никита Готский