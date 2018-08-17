Новая прошивка на OnePlus 6 для улучшения экрана появится в скором времени

В новом обновлении производитель предлагает улучшенную работу HDR-режима в камере, качественный прием сигнала связи и другое.

Новая прошивка OxygenOS 5.1.11 появится во всех смартфонах OnePlus 6. Она предназначается для устранения проблемы яркости дисплея, которая становилась ярче или наоборот вне зависимости от освещения, причем мерцание более всего было заметно на светлых участках экрана. Прошивка появится на гаджетах в течение следующих нескольких дней.

Ранее стало известно, какие смартфоны получат обновление в виде Android 9.0 Pie. Уже сейчас новая ОС имеется на Google Pixel и Essential PH-1. До конца осени патчем обзаведутся Xiaomi Mi Max 2S, Sony Xperia XZ2, Nokia Plus 7 и некоторые иные.

Прежде сообщалось, что iPhone 8 стал дешевле в РФ на треть. Теперь за модель с 64 Гб продавцы просят 39 000 рублей,хотя на старте торгов данный аппарат реализовывался по 57 тысяч.

Никита Готский