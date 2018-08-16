«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

Мнения

«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

 Знаменитая юмористка, конечно же, шутила, хотя некоторым подобный юмор показался чрезмерным.

Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

От Редактора

Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

А всему виной рассказ одного из пользователей. В желании сэкономить на авиабилете, он чуть не

Сюжеты:

НЛО в форме кольца был замечен в Бразилии Музыкант «Братьев Гримм» женился на своей поклоннице Дрю Бэрримор собирается создать «Оргазматрон» для Гвинет Пэлтроу Певица Бьянка поведала фанатам о гадких предпочтениях в пище Её не спасти: Дана Борисова готова рассказать всю правду о Волочковой Джон Траволта спустя 40 лет воссоединился со своей подружкой из «Бриолина» Анна Хилькевич подарит 30 тысяч рублей тому, кто угадает имя её ребёнка Крах инста-империи: Какую цену заплатят за свой развод Рита Дакота и Влад Соколовский Резиновая кукла: Фанаты перестали узнавать Ким Кардашьян В Африке ради ритуального жертвоприношения обезглавили ребёнка и раскололи череп Google расширила программу оплаты за поиск уязвимостей «Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов
| | Обвал цен: В России iPhone 8 резко подешевел на треть

Обвал цен: В России iPhone 8 резко подешевел на треть

Сегодня, 18:15

Стоимость устройства с 64 Гб памяти упала с 57 до 39 тысяч рублей. Это явление связывают со скорой презентацией новых гаджетов от Apple.

 

Специализированные издания проинформировали, что флагманские смартфоны теряют в цене в России. В различных регионах РФ упала стоимость Samsung Galaxy S9 на 64 ГБ, Honor 10 на 4 и 64 ГБ, Xiaomi Mi Mix 2S 64GB, а также OnePlus 6 64 ГБ. Apple iPhone X на 64 ГБ «утратил» более 20 процентов стартовой цены: теперь его можно приобрести в среднем за 70 тысяч рублей. Но наиболее выделился iPhone 8 на 64 Гб: этот гаджет резко подешевел на треть. Его цена на данный момент составляет 39 тысяч рублей против почти 57 тысяч. Обвал цен связывают со скорой презентацией новых смартфонов от Apple. Ожидается, что она пройдет этой осенью, и на ней американская копрорация представит сразу три новых модели iPhone. Также эксперты прогнозируют появление iPhone X и iPhone X Plus в новых цветовых вариантах.

Также СМИ стало известно, что британская компания Goldgenie открыла предзаказ на iPhone XS Billionaire Solid Gold edition – «смартфон для миллиардеров», который должен быть выполнен в золотом корпусе. Кроме необычного внешнего вида, флагман получит память на 256 Гб. Стоимость такого гаджета – 113 тысяч долларов, что в 100 раз дороже базовой модели.


Виктория Озерова
Новости по теме
В России резко упала цена на Samsung Galaxy S9+
В России резко упала цена на Samsung Galaxy S9+

Смартфон Samsung S9+ существенно подешевел на территории России. Теперь данную модель можно приобрести за 55 000 рублей.

Цена iPhone SE на 128 Гб резко упала в России
Цена iPhone SE на 128 Гб резко упала в России

 Самые дешёвые смартфоны можно найти в Москве и Подмосковье. В среднем стоимость гаджетов снизилась на 10 тысяч рублей.

iPhone 8 на 256 Гб упал в цене на 12 тысяч рублей
iPhone 8 на 256 Гб упал в цене на 12 тысяч рублей

 Данный смартфон до сих пор рассматривают, как новинку, ведь представлен он был в сентябре 2017 года. Однако уже сейчас его стоимость упала на 25 процентов от…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости