Обвал цен: В России iPhone 8 резко подешевел на треть

Стоимость устройства с 64 Гб памяти упала с 57 до 39 тысяч рублей. Это явление связывают со скорой презентацией новых гаджетов от Apple.

Специализированные издания проинформировали, что флагманские смартфоны теряют в цене в России. В различных регионах РФ упала стоимость Samsung Galaxy S9 на 64 ГБ, Honor 10 на 4 и 64 ГБ, Xiaomi Mi Mix 2S 64GB, а также OnePlus 6 64 ГБ. Apple iPhone X на 64 ГБ «утратил» более 20 процентов стартовой цены: теперь его можно приобрести в среднем за 70 тысяч рублей. Но наиболее выделился iPhone 8 на 64 Гб: этот гаджет резко подешевел на треть. Его цена на данный момент составляет 39 тысяч рублей против почти 57 тысяч. Обвал цен связывают со скорой презентацией новых смартфонов от Apple. Ожидается, что она пройдет этой осенью, и на ней американская копрорация представит сразу три новых модели iPhone. Также эксперты прогнозируют появление iPhone X и iPhone X Plus в новых цветовых вариантах.

Также СМИ стало известно, что британская компания Goldgenie открыла предзаказ на iPhone XS Billionaire Solid Gold edition – «смартфон для миллиардеров», который должен быть выполнен в золотом корпусе. Кроме необычного внешнего вида, флагман получит память на 256 Гб. Стоимость такого гаджета – 113 тысяч долларов, что в 100 раз дороже базовой модели.

Виктория Озерова