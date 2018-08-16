Windows 10 могут запретить в РФ из-за новых санкций США

В начале текущего месяца власти Штатов заявили, что планируют внести Россию в список стран, спонсирующими терроризм, это грозит вводом новых ограничительных мер, среди которых и запрет на продажу американской продукции и ПО.

Активный диалог между РФ и США так и не был налажен, поэтому Штаты стараются ввести все больше санкций по отношению к России. Недавно стало известно, что американские власти планируют внести РФ в список стран, спонсирующих терроризм. Это повлечет за собой серьезные последствия, среди которых запрет на продажу американской продукции. Это значит, что из-за новых санкций США в РФ могут полностью запретить Windows 10: несмотря на представительство компании в России, Microsoft является полностью американской корпорацией. Эксперты предрекают, что все устройства на Windows 10 могут в один момент просто заблокировать.

Следует отметить, что корпорация Microsoft готовит выход нового продукта Windows 10 – сервиса Microsoft Managed Desktop, который будет передавать в аренду устройства, функционирующие на данной ОС. Новый продукт будет обладать большей защитой от взломов и сбоев. Он будет предлагать обновления в течении года патчами по 50 – 200 Мб. При этом за пользование Microsoft Managed Desktop нужно будет вносить абонентскую плату каждый месяц. Осьльным пользователям Windows 10 обновления ОС будет доступно два раза в год.

Виктория Озерова