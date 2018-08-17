Caviar сделает Samsung Galaxy Note 9 золотым

Аппарат выйдет на рынок с пробой 999 и выглядит он очень пафосно и презентабельно.

Компания Samsung выпускает смартфон Galaxy Note 9, который будет «переоборудован» сотрудниками фирмы Caviar в золотой слиток. Гаджет станет выглядеть как кусок драгоценного металла, по которому можно звонить, писать сообщения, пользоваться Интернетом и многим другим. Корпус смартфона креативщики выполнят также из золота, а на передней панели появится российский герб. Дополнительно украсят модель кожа и черный оникс, а также декорированный титан. Стоимость золотого Galaxy Note 9 3,8 миллионов рублей.

Ранее этот же смартфон Samsung признали лучшим на рынке мобильных устройств среди аппаратов с высококачественными дисплеями. Он лучше iPhone X и Galaxy S9, а также контрастнее Note 8 на 32%.

Никита Готский