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| | Мобильный оператор Tele2 нанес предательский удар абонентам

Мобильный оператор Tele2 нанес предательский удар абонентам

Сегодня, 17:24

Одной из главных целей оператора «большой четверки» является привлечение рекордного количества клиентов. Как правило, количество вредит качеству и еще некоторым вещам.

 

15 августа, мобильный оператор Tele2 нанес предательский удар по своим абонентам. А все началось с невинного звонка сотрудника службы сотовой связи одному из клиентов. Звонивший предложил клиенту Tele2 перейти на новый тарифный план «Мой Онлайн+». Вкупе с этим заманчивым предложением абоненту были обещаны 50%-я скидка на оплату мобильной связи и интернета. Ежемесячно на счет нужно вносить по 250 рублей. Однако на том конце провода находился человек, который не раз попадался на удочку мошенников и теперь решил дуть, что называется, на воду. Чтобы прояснить непонятные моменты, он зашел на сайт компании. И каково же было его удивление, когда он прочитал, что такой же тариф без каких-либо скидок доступен для всех желающих за 200 рублей!. Выходило, что без мифических скидок в 50% пакет услуг стоил на 50 рублей дешевле, чем обещанный со скидками.

Клиент начал разбираться и звонить сотрудникам оператора. Те заявили, что услуги, описанные на сайте компании для абонентов-новобранцев, а «старичков» это не касается. Абонент снова зашел на сайт уже ка действующий абонент и понял, что тему действительно пришлось бы платить за «Мой онлайн+» 500 рублей – в два с половиной раза больше, чем новоявленным клиентам компании. Россиянин заявил, что предательский удар в спину и добавил, что действующие абоненты тоже будут отказывать от услуг оператора, а затем подключаться, как новички.

Ранее сообщалось, что Tele2 внезапно прекратил корректно работать на территории Росси. Сообщения об этом появились в полдень 15 августа. Жалобы поступали с разных уголков страны: Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Омска, Новосибирска и так далее. 40% всех абонентов жаловались на перебои со всеми видами услуг, 37% не могли дозвониться и принять звонки, а еще 23% были возмущены отсутствием мобильного интернета. Представители оператора это не прокомментировали, однако есть основания полагать, что это был масштабный сбой.


Дарья Светозарова
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